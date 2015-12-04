أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

واشنطن بوست: داعش يواجه أزمة مالية قد تؤثر على قدراته

Google+ Print
واشنطن بوست: داعش يواجه أزمة مالية قد تؤثر على قدراته واشنطن بوست: داعش يواجه أزمة مالية قد تؤثر على قدراته
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه على الرغم من أن تنظيم داعش يعرف بأنه الجماعة الإرهابية الأكثر ثراء فى العالم، لكن يبدو أنه يواجه مشكلات مالية يمكن أن تؤثر على قدرته على شن حرب فى الوقت الذى يحاول فيه أن يحكم ملايين الأشخاص فى دولته المزعومة.

فقد استعادت القوات المدعومة أمريكيا فى العراق مساحات كبيرة من الأراضى من التنظيم وحرمته من مصادر تقليدية للدخل، حسبما يقول المحللون. فالمدن والقرى التى اعتمد عليها داعش لجنى عائدات الضرائب قد تم استعادتها من قبل المعارضين العرب والأكراد. وأصبحت غنائم الحرب المربحة مثل حقول النفط وما يتم مصادرته من أملاك والأسرى الذين يتم مساومة حياتهم بفدى أصبحت أقل مع مساعى التنظيم للاستيلاء على مناطق جديدة.

ويقول كوين ماكام، أستاذ مساعد العلوم السياسية فى جامعة بريجهام، إن المشكلة التى يواجهها داعش هو أن أغلب دخلهم خلال العامين الماضيين كان من خلال الغزو والمصادرة والابتزاز، وهى أمور ليست مستديمة ، مضيفا أنهم يخسرون الأراضى، وهو ما يجعل الاستمرار فى الحصول على العادات أمرا صعبا، ويزيد الضغوط.

وتقول "واشنطن بوست" إن المعلومات بشان أموال داعش غامضة، إلا أن مصادر الدخل المتنوعة للتنظيم والتى تشمل الابتزاز وتهريب الآثار قد ساعدتها فى التكيف مع الضربات الجوية المستمرة ضدها منذ أكثر من عام، حسبما يقول المحللون.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قررت مؤخرا أن المسلحين ربما يحققون 40 مليون دولار شهريا من عائدات النفط. ومن خلال بيروقراطية معقدة تستخدم التهديد بالعنف، يجمع داعش الأموال أيضا من خلال الضرائب والغرامات التى يفرضها على ما بين ستة إلى تسعة مليون شخص فى أجزاء من العراق وسوريا الذين يعيشون تحت سيطرته.

بالصور.."داعش"وراء انتشار مرض "الليشمانيا" بإلقاء الجثث المتعفنة بالشوارع
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365