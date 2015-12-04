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ارتفاع عدد المدعوين لحضور مؤتمر الرياض إلى مائة معارض سورى

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ارتفاع عدد المدعوين لحضور مؤتمر الرياض إلى مائة معارض سورى ارتفاع عدد المدعوين لحضور مؤتمر الرياض إلى مائة معارض سورى

>ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها ، أن عدد المدعوين لحضور "مؤتمر الرياض" المخصص لتحديد الوفد المفاوض للنظام ارتفع من 65 إلى 100 معارض سورى .

وأشارت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم /الجمعة/ - إلى أن التأشيرات بدأت تصل إلى عدد من أعضاء "الائتلاف" و"مؤتمر القاهرة" والشخصيات المستقلة والتشكيلات الأخرى بعد أن تحدد موعد المؤتمر من 8 إلى 10 ديسمبر الحالى .

ونقلت الصحيفة عن عضو الائتلاف سمير النشار قوله - إن مؤتمر الرياض سيشكل مسارات جديدا فى عمل المعارضة، مرجحا أن يصبح المؤتمر المرجعية الأساسية فى المستقبل، مشيرا إلى أن هناك توجها لزيادة عدد المشاركين من 65 إلى مائة شخص.
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مصر 365

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