ارتفاع عدد المدعوين لحضور مؤتمر الرياض إلى مائة معارض سورى

>ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها السعودية ، أن عدد المدعوين لحضور "مؤتمر الرياض" المخصص لتحديد الوفد المفاوض للنظام ارتفع من 65 إلى 100 معارض سورى .

وأشارت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم /الجمعة/ - إلى أن التأشيرات بدأت تصل إلى عدد من أعضاء "الائتلاف" و"مؤتمر القاهرة" والشخصيات المستقلة والتشكيلات الأخرى بعد أن تحدد موعد المؤتمر من 8 إلى 10 ديسمبر الحالى .

ونقلت الصحيفة عن عضو الائتلاف سمير النشار قوله - إن مؤتمر الرياض سيشكل مسارات جديدا فى عمل المعارضة، مرجحا أن يصبح المؤتمر المرجعية الأساسية فى المستقبل، مشيرا إلى أن هناك توجها لزيادة عدد المشاركين من 65 إلى مائة شخص.

>