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القبض على صاحب محل بالموسكى لحيازته 151 ألف "ساعة يد" مهربة جمركيا

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القبض على صاحب محل بالموسكى لحيازته 151 ألف "ساعة يد" مهربة جمركيا القبض على صاحب محل بالموسكى لحيازته 151 ألف "ساعة يد" مهربة جمركيا
ألقت مباحث بالقاهرة القبض على صاحب محل بحوزته 151 ألف "ساعة يد" مهربة جمركيا ومقلدة فى الموسكى، و حرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام مالك محل لبيع الساعات بحيازة وتجميع كميات كبيرة من "ساعات اليد" بنطاق دائرة قسم شرطة الموسكى، والمهربة جمركيا والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لكبرى الماركات العالمية.

داهمت، اليوم الجمعة، مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتم ضبط المدير و 151 ألف "ساعات يد، وبطاريات ساعات" مهربة جمركيا، وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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