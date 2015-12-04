الداخلية تضبط 87 قطعة سلاح و117 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجه اللواء محمد كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 87 قطعة سلاح نارى، 112 قطعة سلاح أبيض، 117 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى، 3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 44 هارب من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 9702 حكم قضائى متنوع وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتهم، 182 دراجة نارية مخالفة.
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 87 قطعة سلاح نارى، 112 قطعة سلاح أبيض، 117 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى، 3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 44 هارب من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 9702 حكم قضائى متنوع وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتهم، 182 دراجة نارية مخالفة.
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