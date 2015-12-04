أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية تضبط 87 قطعة سلاح و117 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

Google+ Print
الداخلية تضبط 87 قطعة سلاح و117 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الداخلية تضبط 87 قطعة سلاح و117 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه اللواء محمد كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 87 قطعة سلاح نارى، 112 قطعة سلاح أبيض، 117 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى، 3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 44 هارب من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 9702 حكم قضائى متنوع وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتهم، 182 دراجة نارية مخالفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365