شرطة التموين تضبط صاحب محل يقدم وجبات "كوارع ولحوم فاسدة" ببولاق الدكرور

تمكن رجال مباحث التموين من القبض على صاحب محل لتقديم الوجبات الجاهزة فى بولاق الدكرور، لحيازته طن لحوم وكوارع فاسدة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة تفيد بقيام صاحب مخزن تابع لـ"مسمط وكوارع" بنطاق دائرة قسم بولاق الدكرور، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة.

داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، اليوم الجمعة، المحل المتحرى عنه،وتم ضبط المدير المسئول، و550 كيلو "مقطعات لحوم، سجق، فشه" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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