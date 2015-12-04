مباحث البحر الأحمر تضبط طالبا وبائعا بحوزتهما 63قطعة سلاح أبيض بشلاتين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، من ضبط طالب جامعى وبائع بمحل بقالة بالشلاتين، وبحوزتهما 63 قطعة سلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء على عامر مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد محمد همام رئيس مباحث الشلاتين، ومعاونه النقيب محمد عيسى، من ضبط 63 قطعة سلاح أبيض بحوزة طالب جامعى وبائع فى محل بقالة بمنطقتى الشلاتين وأبورماد جنوب البحر الأحمر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.