مصرع طالب صدمته سيارة نقل أثناء أستقلاله درجة هوائية بالمنوفية

لقى طالب بقرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك أثر أصطدام سيارة نقل بدراجة هوائية أثناء أرتداد السيارة للخلف.

تم نقل جثمان الطالب إلى المستشفى وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، أخطارا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث بركة السبع يفيد مصرع "مصطفى - م" 9 أعوام طالب ومقيم بقرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك أثر أصطدام سيارة نقل بدراجة هوائية أثناء أرتداد السيارة للخلف.

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وتم تحرير محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.