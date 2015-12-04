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توافد أهالى ضحايا حادث "ملهى العجوزة" للتعرف على جثث ذويهم بالمستشفيات

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توافد أهالى ضحايا حادث "ملهى العجوزة" للتعرف على جثث ذويهم بالمستشفيات توافد أهالى ضحايا حادث "ملهى العجوزة" للتعرف على جثث ذويهم بالمستشفيات
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن 3 جثث من بين ضحايا حادث الهجوم على ملهى ليلى بالعجوزه مجهولة، مضيفا أن أقارب المجنى عليهم توجهوا إلى مستشفيات العجوزة وإمبابة العام وبولاق الدكرور، للتعرف على ذويهم والحصول على تصريح بدفنهم بعد الانتهاء من عملية التشريح، مضيفا أنه جارى مطاردة المتهمين للقبض عليهم خلال الساعات المقبلة.

كان 3 عاطلين هاجموا ملهى ليلى بشارع النيل بالعجوزة، اليوم الجمعة، وألقوا عبوات مولوتوف حارقة أسفرت عن اشتعال النيران بالملهى، ومصرع 16 شخصا بينهم فتيات كانوا بداخله، وفر الجناة هاربين.

وكشفت التحريات الأولية أن حراس الملهى رفضوا السماح للمتهمين بالدخول لقضاء سهرتهم بالملهى مساء أمس وأجبروهم على المغادرة، مما دفع المتهمين للعوده صباح اليوم فى الساعة السادسة صباحا وألقوا عبوات المولوتوف وفروا هاربين بواسطة دراجتين بخاريتين.

وانتقلت النيابة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثث، وأمرت بتشريحهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين.

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