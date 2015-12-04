رئيس مدينة منفلوط: قطع التيار الكهربائى يومان لرفع كفاءة المحطة

قال أحمد شوقى رئيس مركز ومدينة منفلوط، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه اعتبارا من غد السبت، وعلى مدار يومين سيتم فصل التيار الكهربى بالتناوب عن قرى المركز، وذلك لرفع قدرة محطة منفلوط من 32 ميجاوات إلى 64 ميجاوات.

وأضاف "شوقى" أن العمل على رفع كفاءة المحطة بدأ الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم توقف الخميس والجمعة وسيعاود العمل لمدة يومين آخرين هما السبت والأحد، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 10 مساء، بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة الصحية، وقسم الشرطة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أحمد شوقى أن مجلس المدينة قرر فصل مغذيات الكهرباء بجميع أنحاء المركز بالكامل بالتناوب بين المناطق لمدة ساعتين لكل منطقة، مطالبًا المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة، وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية فى هذه الفترة حتى الانتهاء من أعمال صيانة أكشاك المحولات الكهربائية حتى لا يؤدى إلى تلفها وبعدها ستتم عودة التيار الكهربائى مرة أخرى.

وأعلنت هندسة كهرباء منفلوط أن المغذيات المقرر فصلها 15 مغذيا تشمل قرى وعزب "الحواتكة، بنى عدى، الشلح، بنى مجد، بنى شقير، أم القصور، الرواد القديم، جحدم، بنى شعران، عرب بنى رافع، الرواد الجديد، الزيوت،الطامية، عزب محفوظ وبنى سند".

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