تكريم فرع إهناسيا بشركة مياه بنى سويف لفوزه بالمركز الأول فى تحصيل الإيرادات

كرم المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، المهندس محمود حلمى رئيس فرع الشركة بمركز ومدينة إهناسيا، لحصول الفرع على المركز الأول فى تحصيل الإيرادات وكفاءة الإنتاج، ضمن مبادرة جديدة لخلق منافسة بين فروع المحافظة.

وأشار "سعيد"، خلال حفل التكريم الذى أقيم اليوم بفرع إهناسيا بحضور العاملين، إلى استحداث مسابقة وتقييم شهرى ومنافسة بين الفروع الثمانية بمراكز ومدن المحافظة لاختيار الفرع الأعلى إيرادات وأيضاً المحطة الأكثر كفاءة وتكريمها فى احتفالية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، "المسابقة هدفها تحفيز العاملين بفروع الشركة وخلق منافسة بينهم لضمان ارتفاع معدل التحصيل والذى يعود بالإيجاب على المواطنين عن طريق تلقيهم خدمة متميزة".

واستمع رئيس الشركة ببنى سويف إلى مطالب العاملين بالفرع، وزار محطة معصرة نعسان بمركز إهناسيا ومتابعة سير العمل بها.

فيما قرر المهندس محمد سعيد، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، تكليف الكيميائية هبة صفوت بهنساوى منسقاً إعلامياً للشركة ومسئولاً عن تفعيل صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتلقى شكاوى المواطنين عبر الصفحة.