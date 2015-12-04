القيادات التنفيذية بأسيوط يلتقون النواب لمناقشة أبرز مشاكل المواطنين

أكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، على ضرورة التواصل بين نواب البرلمان المصرى والقيادات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على مشاكل المواطنين بالقرى والنجوع، والمشاركة فى وضع الحلول التى ترضى المواطنين، والتوصل إلى أفضل النتائج، مطالبًا بتكرار تلك اللقاءات بصفة دورية لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال مشاركته فى اللقاء المجتمعى الأول لحل المشاكل التى تؤرق المواطنين، والذى نظمته نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة بمقر النقابة بمدينة أسيوط، بحضور المهندس عبد الحكيم عليان رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة والمهندس سيد عبد الحفيظ أمين عام النقابة وأعضاء مجلس النواب بمختلف مراكز المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة وأعضاء مجلس إدارة النقابة وبعض الإعلاميين والصحفيين بالمحافظة.

واستعرض نواب البرلمان - خلال اللقاء – بعض مشاكل الصحة والتعليم والإسكان، وأهم معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى والمراكز والحلول المقترحة لها، بالإضافة إلى مشاكل التعديات على بعض الغابات الشجرية والأراضى الزراعية، وتقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة، وحل مشكلة توفير الأسمدة للمزارعين طوال العام.

وطالبوا القيادات التنفيذية بالتواصل مع وزارة الإسكان لإيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلة قيود الارتفاعات على المبانى السكنية بالمحافظة، وتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بقيود الارتفاعات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تكاتف الجهود لنقل سوق العصارة إلى المكان الجديد المقترح بمنطقة عرب العوامر تلبية لمطالب المواطنين.

كما استعرض النواب مع السكرتير العام ووكلاء الوزارات وأعضاء النقابة بعض مشاكل الرى والمصارف بالمحافظة والحلول المقترحة لها، بالإضافة إلى وضع حلول لمشكلة الاختناقات المرورية ببعض شوارع المحافظة والتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى إنشاء بعض المدارس بالقرى ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، وإدراج بعض الأراضى ضمن خطة الهيئة.

وأعلن المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين بالمحافظة - خلال كلمته – عن استعداد النقابة المساهمة فى تقديم الاستشارات الهندسية المجانية اللازمة لدراسة المشكلات، وتقديم الحلول لها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وكلية الهندسة بجامعة أسيوط، موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية ونواب البرلمان المصرى لاستجابتهم لحضور اللقاء الأول، للوقوف على مشاكل المواطنين بالقرى والنجوع، وإيجاد الحلول لها من أجل القضاء على البيروقراطية فى حل المشاكل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى نهاية اللقاء قام نقيب المهندسين بإهداء درع النقابة إلى سكرتير عام المحافظة ونواب البرلمان، تقديرًا لجهودهم فى السعى لحل مشاكل المواطنين، والنهوض بالخدمات المقدمة لهم وتبنى القضايا العامة والمشروعات القومية التى تخدم المحافظة.



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