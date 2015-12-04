بني سويف تستعد لإجراء إعادة «النواب» باللجان الملغاة يومي 6 و7 ديسمبر

أكد المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، أن المحافظة تواصل استعدادها لإجراء إعادة الانتخابات يومي الـ 6 و7 من ديسمبر من الشهر الجاري، على مقاعد دائرتي بني سويف، والواسطى، وذلك بعد أن تم إلغاء الانتخابات بهما بعد التزام اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات في الدائرتين، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات، للتأكد من الانتهاء من تنفيذ كافة التجهيزات والإجراءات بالتنسيق بين الجهات المعنية والأمنية بجانب الجوالات تفقدية لمقرات اللجان بالدائرتين، للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها، ولضمان نجاح العملية الانتخابية .

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بمدينتي بني سويف والواسطى، فضلًا عن التأكيد على ضرورة توفير كافة سُبل التأمين للناخبين بالدائرتين، للإدلاء بأصواتهم في مناخ أمن وحرية كاملة، مع التأكيد على الحفاظ على فترة الصمت الانتخابي، وإزالة كافة أشكال الدعاية والملصقات في محيط اللجان .

وتم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على اتخاذ كافة الإجرءات اللازمة، للإعداد والتجهيز والمعاونة لاستكمال وانجاز العملية الانتخابية، واكتمال كافة مؤسسات الدولة، وبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة .

ويشار إلى أن عدد المقاعد المتنافس عليها بالدائرتين يبلغ 5 مقعدًا فرديًا (بني سويف 3 مقاعد – والواسطى 2 مقعد )، بينما يبلغ عدد المرشحين 57 مرشحًا بواقع 36 مرشح ببني سويف، و21 مرشح بالواسطى، ويبلغ عدد اللجان العامة 2 لجنة، واللجان الفرعية 330 لجنة، وعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الدائرتين 620995 ناخبًا .