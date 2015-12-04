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القبض على 7 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى أسيوط

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القبض على 7 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى أسيوط القبض على 7 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى أسيوط
ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على 7 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون من الهاربين من تنفيذ أحكام والمطلوبين على ذمة قضايا.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ح . ص .ح مقيم بندر ديروط ـ دائرة مركز ديروط محكوم عليه بـ3 سنوات، بتهمة حيازة سلاح نارى، و "ر. ص . د" 35 سنة مقيم الحواتكة دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه بالمؤبد، بتهمة القتل العمد، و"ع . م . ر"33 سنة مقيم الحمراء ـ دائرة قسم ثان اسيوط بتهمة توقيع بالإكراه.

كما تم ضبط "م . ع . س " 39 سنة فلاح، و"م . س . ح" 45 سنة فلاح، و" ح . ع . ح " 48 سنة فلاح، والجميع مقيمين بني حسين دائرة مركز أسيوط، مطلوب ضبطهم وإحضارهم، بتهمة مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، وتم تحرير محاضر الضبط اللازمة.

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