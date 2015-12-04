القبض على 7 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى أسيوط

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على 7 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون من الهاربين من تنفيذ أحكام والمطلوبين على ذمة قضايا.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ح . ص .ح مقيم بندر ديروط ـ دائرة مركز ديروط محكوم عليه بـ3 سنوات، بتهمة حيازة سلاح نارى، و "ر. ص . د" 35 سنة مقيم الحواتكة دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه بالمؤبد، بتهمة القتل العمد، و"ع . م . ر"33 سنة مقيم الحمراء ـ دائرة قسم ثان اسيوط بتهمة توقيع بالإكراه.
كما تم ضبط "م . ع . س " 39 سنة فلاح، و"م . س . ح" 45 سنة فلاح، و" ح . ع . ح " 48 سنة فلاح، والجميع مقيمين بني حسين دائرة مركز أسيوط، مطلوب ضبطهم وإحضارهم، بتهمة مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، وتم تحرير محاضر الضبط اللازمة.