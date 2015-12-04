مصرع عامل بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين جيرانه بالإسكندرية

لقى عامل بالإسكندرية مصرعه إثر إصابته بطلق نارى، حال تصادف وجوده بالقرب من مشاجرة بين الجيران، ونالته احدى الأعيرة النارية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم ثان المنتزه، بوجود مشاجرة ومصابين بعزبة البرنس بمنطقة الملاحة، بين كلاً من "إسلام . م" 19 سنة عامل، وشقيقه "كرم" 17 سنة عامل، و والدتهما "سناء . ن" 43 سنة ربة منزل، و"صلاح. ع" 48 سنة نجار مسلح، و"عصام .ع" 45 سنة مأذون شرعى، مصاب بجرح قطعى بالرقبة وكدمات متعددة بالجسم، وبين "عبد النبى. ع" 19 سنة عامل، الطرفان جيران ومقيمين بدائرة القسم، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب، وأطلق الخامس أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة "محمد . ا" 23 سنة عامل مقيم بذات العزبة، بالبطن من الناحية اليسرى، ما أدى لوفاته، مما دعى أهالى العزبة للتعدى على المتهم بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين - الثالثة والخامس والسادس- وبحوزة الخامس السلاح المستخدم عبارة عن طبنجة ماركة حلوان - عيار 9 مم المرخصة له بموجب الرخصة الصادرة من قسم ثان المنتزه "سارية"، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصاب إلى المستشفى للعلاج، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط باقى المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

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