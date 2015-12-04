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الدفاعات الجوية اليونانية تعترض مقاتلة اف - 16 تركية فوق بحر إيجه

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الدفاعات الجوية اليونانية تعترض مقاتلة اف - 16 تركية فوق بحر إيجه الدفاعات الجوية اليونانية تعترض مقاتلة اف - 16 تركية فوق بحر إيجه

>أكد بيان صادر من هيئة الأركان العامة التركية، أن طائرة حربية تركية من طراز إف–16 تعرضت لتحرشات من قبل الدفاعات الجوية اليونانية أثناء تحليقها فى الأجواء الدولية فوق مياه بحر "إيجه" بغربى البلاد.

وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية اليوم الجمعة نقلا عن البيان تأكيده - أن التحرشات العسكرية اليونانية تكررت مرتين خلال 50 ثانية واعترضت المسار الجوى للطائرة الحربية التركية، فابتعدت عن مسارها بعد تحليق عدة طائرات حربية تركية من طراز إف–16 فوق أجواء مياه بحر إيجه.

وتتعرض الطائرات الحربية التركية بين الحين والآخر لتحرشات عسكرية يونانية فى المجال الجوى الدولى فوق مياه بحر إيجه ونقلت العديد من المرات هذه التحرشات إلى وزارة الخارجية التركية لنقلها لليونان من أجل وضع حد لهذه التحرشات الجوية.
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