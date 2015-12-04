مصادر: أحمد سعد يتسلم مهام عمله كأمين لمجلس النواب السبت

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أصدر قرار بتعيين المستشار أحمد سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاماً لمجلس النواب، خلفاً للواء خالد الصدر، الأمين العام السابق، على أن يتسلم مهام عمله بدءاً من غد السبت.

وقالت المصادر، إن المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على اختيار المستشار أحمد سعد لخلافة "الصدر" فى منصب أمين عام مجلس النواب، نظراً لخبرته الواسعة.

وأضافت المصادر، أن من بين أسباب اختيار "سعد" لهذا المنصب بخلاف خبراته القانونيه الواسعة، أنه سبق له العمل كمستشار قانونى فى مجلس النواب، وعلى دراية كاملة بجميع ملفات المجلس والعاملين فيه، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع أثناء عمله كمستشار قانونى لمجلس النواب من قبل، بجانب شغله لعضوية قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث ساهم فى مراجعة جميع التشريعات التى صدرت فى تلك الفترة، مما سيمكنه من أداء عمله بسهوله ويسر كأمين عام لمجلس النواب.

كما شغل "سعد" عده مناصب، قيادية هامه أثناء عمله في مجلس الدولة حيث يتولي الأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة أعلي سلطة إدارية، بجانب عمله كمستشار قانوني لوزير التموين والتجارة الداخلية.

يذكر أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد قبل استقالة خالد الصدر، معربا عن شكره وتقديره للصدر على الجهود التى بذلها خلال الفترة الماضية، والتى شهدت الاستعدادات لاستقبال النواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية ومتابعته لأعمال تطوير مجلس النواب.

>