أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: أحمد سعد يتسلم مهام عمله كأمين لمجلس النواب السبت

Google+ Print
مصادر: أحمد سعد يتسلم مهام عمله كأمين لمجلس النواب السبت مصادر: أحمد سعد يتسلم مهام عمله كأمين لمجلس النواب السبت
أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أصدر قرار بتعيين المستشار أحمد سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاماً لمجلس النواب، خلفاً للواء خالد الصدر، الأمين العام السابق، على أن يتسلم مهام عمله بدءاً من غد السبت.

وقالت المصادر، إن المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على اختيار المستشار أحمد سعد لخلافة "الصدر" فى منصب أمين عام مجلس النواب، نظراً لخبرته الواسعة.

وأضافت المصادر، أن من بين أسباب اختيار "سعد" لهذا المنصب بخلاف خبراته القانونيه الواسعة، أنه سبق له العمل كمستشار قانونى فى مجلس النواب، وعلى دراية كاملة بجميع ملفات المجلس والعاملين فيه، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع أثناء عمله كمستشار قانونى لمجلس النواب من قبل، بجانب شغله لعضوية قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث ساهم فى مراجعة جميع التشريعات التى صدرت فى تلك الفترة، مما سيمكنه من أداء عمله بسهوله ويسر كأمين عام لمجلس النواب.

كما شغل "سعد" عده مناصب، قيادية هامه أثناء عمله في مجلس الدولة حيث يتولي الأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة أعلي سلطة إدارية، بجانب عمله كمستشار قانوني لوزير والتجارة الداخلية.

يذكر أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد قبل استقالة خالد الصدر، معربا عن شكره وتقديره للصدر على الجهود التى بذلها خلال الفترة الماضية، والتى شهدت الاستعدادات لاستقبال النواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية ومتابعته لأعمال تطوير مجلس النواب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع