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آتور الروسية تتوقع استئناف موسكو رحلاتها لمصر بـ100ألف سائح عقب رأس السنة

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آتور الروسية تتوقع استئناف موسكو رحلاتها لمصر بـ100ألف سائح عقب رأس السنة آتور الروسية تتوقع استئناف موسكو رحلاتها لمصر بـ100ألف سائح عقب رأس السنة
قال نائب رئيس شركة ATOR السياحية الروسية ديمترى غورين، إنه فى حالة استئناف الرحلات الجوية إلى من روسيا، سوف تستقبل المنتجعات المصرية فى الشهر الأول 100 ألف سائح على الأقل من روسيا، متوقعا استئناف الرحلات مرة آخرى لمصر عقب انتهاء رأس السنة.

وأوضح غورين وفقا لوكالة "تاس" الروسية فى مؤتمر "أسبوع النقل 2015"، أن موسكو ترسل فى المتوسط شهرياً إلى مصر 200-300 ألف سائح روسى، وإذا اكتشف السياح أن الرحلات تم استئنافها ستستقبل مصر فى الشهر الأول حوالى 100 ألف سائح على الأقل، بسبب إغلاق الوجهات السياحية لتركيا، وسيزيد التدفق إلى مصر.

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