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رئيس الوزراء يترأس وفد مصر فى افتتاح منتدى التعاون الصينى الأفريقى بجوهانسبرج

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رئيس الوزراء يترأس وفد مصر فى افتتاح منتدى التعاون الصينى الأفريقى بجوهانسبرج رئيس الوزراء يترأس وفد مصر فى افتتاح منتدى التعاون الصينى الأفريقى بجوهانسبرج
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الجمعة وفد المشارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى فى مدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا، والتي ألقى كل من الرئيس الجنوب افريقي جاكوب زوما، والرئيس الصيني تشي جينبينج، ورئيس الاتحاد الافريقي، ورئيس زيمبابوي روبرت موجابي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دلامينى زوما كلمات فيها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية تم أخذ الصورة الجماعية الرسمية لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة، ثم تفقد المهندس شريف إسماعيل برفقة رؤساء الدول والحكومات مراسم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية حول انجازات منتدى التعاون الصين الأفريقي FOCAC والذي يعقد دورته هذا العام بالتزامن مع مرور 15 عاماً على إطلاقه.

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