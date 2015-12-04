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أسرة طلعت شبيب تعلن عدم التظاهر بالأقصر بعد قرار حبس الضباط الأربعة

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أسرة طلعت شبيب تعلن عدم التظاهر بالأقصر بعد قرار حبس الضباط الأربعة أسرة طلعت شبيب تعلن عدم التظاهر بالأقصر بعد قرار حبس الضباط الأربعة
أعلنت أسرة "طلعت شبيب"، قتيل قسم شرطة بندر الأقصر، إلغاء أية تظاهرات كان من المقرر تنظيمها عقب صلاة الجمعة، بعد صدور قرار النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة لثبوت واقعة التعذيب فى تقرير الطب الشرعى.

من جانبه قال يوسف الرشيدى، أحد أفراد عائلة المجنى عليه، إن الأسرة قررت إلغاء كافة التظاهرات التى كان من المقرر خروجها للتأكيد على أن المتوفى قتل داخل ديوان القسم على يد رجال الشرطة، وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعى، وذلك يساعدهم فى القضية لعودة الحق لأصحابه دون تظاهرات.

وكان المستشار أحمد عبدالرحمن المحامى العام لنيابات محافظة الأقصر، قد أمر صباح اليوم الجمعة، بحبس 4 ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لثبوت تورطهم فى وفاة المواطن "طلعت شبيب الرشيدى" إثر تعرضه للضرب والتعذيب داخل قسم شرطة الأقصر، بعد أن كانت قوة من وحدة البحث الجنائى بقسم الشرطة ألقت القبض عليه واقتادته إلى القسم بزعم حيازته أقراصا مخدرة.

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مصر 365