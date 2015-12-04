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تشييع جثمان والدة شريهان أبو الحسن من الجامع الكبير بالمقطم إلى مثواه الأخير

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تشييع جثمان والدة شريهان أبو الحسن من الجامع الكبير بالمقطم إلى مثواه الأخير تشييع جثمان والدة شريهان أبو الحسن من الجامع الكبير بالمقطم إلى مثواه الأخير
أدى المصلون صلاة الجنازة على والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن المذيعة بقناة "ON TV" ووالدة زوجة الكاتب الصحفى خالد صلاح، بالجامع الكبير بالمقطم، عقب أداء صلاة الجمعة، وأم المصلين خلال صلاة الجنازة شريف عبد الونيس نجل الراحلة.

وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر البساتين، وشارك فى تشيع الجثمان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين على رأسهم الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم والكاتب الصحفى عصام شلتوت، وعدد من الفنانين على رأسهم الفنانة زينة.

ومن المقرر، أن يقام مساء اليوم عزاء والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن بمسجد أبو المكارم الزغل بصلاح سالم بجوار كوبرى الفردوس.

وصول جثمان والدة الإعلامية شريهان أبو الحسن للجامع الكبير بالمقطم
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