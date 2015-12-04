تحرشات جوية يونانية بطائرة تركية مقاتلة

أكد بيان صادر من هيئة الأركان العامة التركية، أن طائرة حربية تركية من طراز إف–16 تعرضت لتحرشات من قبل الدفاعات الجوية اليونانية أثناء تحليقها في الأجواء الدولية فوق مياه بحر “إيجه” بغربي البلاد.

وأشار أن التحرشات العسكرية اليونانية تكررت مرتين خلال 50 ثانية واعترضت المسار الجوي للطائرة الحربية التركية ، فابتعدت عن مسارها بعد تحليق عدة طائرات حربية تركية من طراز إف–16 فوق أجواء مياه بحر إيجه.

وتتعرض الطائرات الحربية التركية بين الحين والآخر لتحرشات عسكرية يونانية في المجال الجوي الدولي فوق مياه بحر إيجه، ونقلت العديد من المرات هذه التحرشات إلى وزارة الخارجية التركية، لنقلها لليونان من أجل وضع حد لهذه التحرشات الجوية.