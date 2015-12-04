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صور|«الهواري» يطعن في نتيجة انتخابات النواب بدائرة قسم منوف

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صور|«الهواري» يطعن في نتيجة انتخابات النواب بدائرة قسم منوف صور|«الهواري» يطعن في نتيجة انتخابات النواب بدائرة قسم منوف

أرشيفية

تقدم المرشح محمد فتحي أحمد الهواري، بطعن في نتيجة انتخابات مجلس النواب، بدائرة قسم منوف، والذي يتهم فيه رئيس اللجنة الفرعية رقم 43 بسرس الليان، بتزوير محضر الفرز، ومنح المرشح المنافس له أسامة شرشر، 100 صوت بعد تغيير محضر الفرز لصالحه .

وأوضح “الهواري”، إنه تقدم بمستندات عبارة عن محضرين فرز أصوات اللجنة رقم 43 للجنة العليا للانتخابات، يوضح فيه قيام رئيس اللجنة بعمل محضرين للفرز محضر فيه الأصوات الباطلة 127 صوت، وإعطائها لمناديب المرشحين، ومحضر آخر به الأصوات الباطلة 27 صوت فقط، ومنح ” شرشر” 100 صوت من الأصوات الباطلة في المحضر الذي تقدم به للجنة العامة بمنوف.

وأكد الطاعن، على أنه تقدم بطعن على النتيجة إلى اللجنة العليا للانتخابات قيد تحت رقم 287، ورفع دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتقديم المستندات الدالة على التزوير، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بإعادة فرز صندوق اللجنة رقم 43 مرة آخرى .

ويذكر أن اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلنت فوز أسامة شرشر، بمقعد دائرة قسم منوف بحصوله على 19865 صوتًا، مقابل 19805 صوتًا لـ”لهواري” .

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