دراسة علمية: الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تقتل 125 ألف طفل سنويا

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الاغذية الملوثة مصدر خطير لنقل الأمراض، حيث تتسبب فى وفاة 125 ألف طفل سنويا، كما أنها تتسبب فى إصابة 1 فى 10 أشخاص فى العالم كل عام.

وأوضح الباحثون أن هناك 600 مليون شخص، أو 10? من سكان العالم، يصيبهم التسمم الناتج عن تناول الطعام الملوث كل سنة، ومنهم 420 ألف يموتون، بما فى ذلك 125 ألف طفل دون سن 5 سنوات، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية "WHO".

ويشير التقرير إلى أن الأطفال دون سن 5 سنوات يمثلون 9? فقط من سكان العالم، وهذا يعنى أن حوالى 30? من جميع الوفيات حول العالم ناجمة عن الأغذية الملوثة، وخاصة فى المناطق ذات الدخل المنخفض.

وأوضح الباحثون أن مرض الإسهال يمثل أكثر من 50? من الأمراض، حيث يؤثر على 220 مليون طفل سنويا، مما يسفر عن مقتل 96 ألف حالة سنويا، وغالبا يصيب الأشخاص عن طريق تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة والبيض ومنتجات الألبان والمنتجات الملوثة.

الأمراض الرئيسية الأخرى هى التيفويد والحمى، والتهاب الكبد الوبائى A، الشريطية، والأفلاتوكسين الذى تنتجه العفن التى توجد على الحبوب المخزنة بشكل غير صحيح، وفقا للباحثين.

وأضاف الباحثون أن الأطفال الذين ينجون من بعض الأمراض الأكثر خطورة قد يعانون من تأخر النمو البدنى والعقلى، ما يؤثر على نوعية الحياة وهذا أمر خطير للغاية.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، وذلك فى الرابع من شهر ديسمبر الجارى.