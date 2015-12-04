أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نصائح للتخلص من آلام المفاصل أهمها المشى وركوب الدراجات

Google+ Print
نصائح للتخلص من آلام المفاصل أهمها المشى وركوب الدراجات نصائح للتخلص من آلام المفاصل أهمها المشى وركوب الدراجات
آلام التهاب المفاصل من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حياتهم اليومية، نتيجة لشدة الألم الناتج عنها، ووفقا للموقع الإلكترونى The times of indiaالهندى، فإنه من الممكن تخفيف آلام المفاصل عن طريق بعض النصائح كتعديل النظام الغذائى وممارسة بعض التمارين وتناول بعض الأطعمة.

أوضح الدكتور Dr. Shekhar Agarwal رئيس الجراحين فى معهد دلهى لجراحة العظام، بعض الطرق للتغلب الآلام التهاب المفاصل والتى منها:


>وهذا يشمل أجزاء من الغذاء الصحى، تجنب المشبعة والدهون غير المشبعة فى النظام الغذائى، لأنها تؤدى إلى زيادة الوزن، مما تتسبب فى الحصول على المزيد من الحمل على المفاصل، ومن الأغذية المفيدة فى الحد من الألم تشمل أوميجا 3 الدهنية، والتى تعد من المواد المضادة للتأكسد وتساعد فى الحد من الالتهابات وتقلل الألم.

ويوصى بتناول الأطعمة مثل الجوز وفول الصويا والأغذية البحرية، والفواكه الاستوائية الطازجة، مثل الجوافة والبرتقال والليمون والفلفل هى مصادر جيدة من فيتامين C ومفيدة لمرضى التهاب المفاصل، والجزر واللفت تحتوى على بيتا كاروتين، مضاد للأكسدة، وأخيرا الحليب والأطعمة التى تحتوى على فيتامين D ضرورية لصحة العظام والمفاصل.

حسبما جاء فى التقرير أنه من الضرورى القيام بتمارين تقوية العضلات، والتى تحمى المفاصل، وبالتالى التمارين تساعد فى حماية المفاصل ومنع السقوط، ومن أفضل أنواع التمارين لتقوية العظام وتقلل الوزن التمارين مثل المشى السريع والجرى وركوب الدراجات، كما أنها تساعد فى الحفاظ على كثافة العظام وتجنب هشاشة العظام، حيث إن تمارين القوة والتوازن تساعد على تجنب السقوط، والتقليل من فرص كسر بالعظام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم