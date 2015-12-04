نصائح للتخلص من آلام المفاصل أهمها المشى وركوب الدراجات

آلام التهاب المفاصل من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حياتهم اليومية، نتيجة لشدة الألم الناتج عنها، ووفقا للموقع الإلكترونى The times of indiaالهندى، فإنه من الممكن تخفيف آلام المفاصل عن طريق بعض النصائح كتعديل النظام الغذائى وممارسة بعض التمارين وتناول بعض الأطعمة.

أوضح الدكتور Dr. Shekhar Agarwal رئيس الجراحين فى معهد دلهى لجراحة العظام، بعض الطرق للتغلب الآلام التهاب المفاصل والتى منها:

>وهذا يشمل أجزاء من الغذاء الصحى، تجنب الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة فى النظام الغذائى، لأنها تؤدى إلى زيادة الوزن، مما تتسبب فى الحصول على المزيد من الحمل على المفاصل، ومن الأغذية المفيدة فى الحد من الألم تشمل أوميجا 3 الدهنية، والتى تعد من المواد المضادة للتأكسد وتساعد فى الحد من الالتهابات وتقلل الألم.

ويوصى بتناول الأطعمة مثل الجوز وفول الصويا والأغذية البحرية، والفواكه الاستوائية الطازجة، مثل الجوافة والبرتقال والليمون والفلفل هى مصادر جيدة من فيتامين C ومفيدة لمرضى التهاب المفاصل، والجزر واللفت تحتوى على بيتا كاروتين، مضاد للأكسدة، وأخيرا الحليب والأطعمة التى تحتوى على فيتامين D ضرورية لصحة العظام والمفاصل.

حسبما جاء فى التقرير أنه من الضرورى القيام بتمارين تقوية العضلات، والتى تحمى المفاصل، وبالتالى التمارين تساعد فى حماية المفاصل ومنع السقوط، ومن أفضل أنواع التمارين لتقوية العظام وتقلل الوزن التمارين مثل المشى السريع والجرى وركوب الدراجات، كما أنها تساعد فى الحفاظ على كثافة العظام وتجنب هشاشة العظام، حيث إن تمارين القوة والتوازن تساعد على تجنب السقوط، والتقليل من فرص كسر بالعظام.