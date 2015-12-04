أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اليابان تؤسس وحدة مخابراتية لمكافحة «داعش»

Google+ Print
اليابان تؤسس وحدة مخابراتية لمكافحة «داعش» اليابان تؤسس وحدة مخابراتية لمكافحة «داعش»

حادثة قتل رهينتين يابانيتين – ارشيفية

أعلنت اليابانية، اليوم الجمعة، أنها ستؤسس وحدة جديدة في وزارة الخارجية لجمع المعلومات عن الجماعات المتشددة، مثل “داعش” في الدول التي تتخذها مقرًا لها في أعقاب هجمات الشهر الماضي، على العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب البيان، يتوقع أن يتم الإعلان عن تأسيس الوحدة الثلاثاء المقبل، وستتألف من 20 شخصًا في حين ينتشر عدد مماثل في السفارات اليابانية في الخارج.

وتعمل الوحدة جنبا إلى جنب مع غرف عمليات أخرى لجمع المعلومات تديرها وزارتا الدفاع والخارجية والشرطة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

وقتل تنظيم داعش رهينتين يابانيين هذا العام بعد أن تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي ،بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار للدول التي تحاربه.

ومن المتوقع أن تستضيف اليابان أحداثا عالمية تحتاج يقظة أمنية عالية مثل قمة مجموعة السبع في العام المقبل وكأس العالم في الرغبي عام 2019 والألعاب الأولمبية عام 2020.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك