اليابان تؤسس وحدة مخابراتية لمكافحة «داعش»

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أنها ستؤسس وحدة جديدة في وزارة الخارجية لجمع المعلومات عن الجماعات المتشددة، مثل “داعش” في الدول التي تتخذها مقرًا لها في أعقاب هجمات الشهر الماضي، على العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب البيان، يتوقع أن يتم الإعلان عن تأسيس الوحدة الثلاثاء المقبل، وستتألف من 20 شخصًا في حين ينتشر عدد مماثل في السفارات اليابانية في الخارج.

وتعمل الوحدة جنبا إلى جنب مع غرف عمليات أخرى لجمع المعلومات تديرها وزارتا الدفاع والخارجية والشرطة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

وقتل تنظيم داعش رهينتين يابانيين هذا العام بعد أن تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي ،بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار للدول التي تحاربه.

ومن المتوقع أن تستضيف اليابان أحداثا عالمية تحتاج يقظة أمنية عالية مثل قمة مجموعة السبع في العام المقبل وكأس العالم في الرغبي عام 2019 والألعاب الأولمبية عام 2020.