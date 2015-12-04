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ضبط 3 قطع أسلحة و1889مخالفة مرورية وإعدام 136كلبا ضالا فى حملة بالمنيا

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ضبط 3 قطع أسلحة و1889مخالفة مرورية وإعدام 136كلبا ضالا فى حملة بالمنيا ضبط 3 قطع أسلحة و1889مخالفة مرورية وإعدام 136كلبا ضالا فى حملة بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والسلاح غير المرخص، والمطلوبين أمام النيابة العامة.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين، بالإضافة إلى عد من الطلقات النارية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 1889 مخالفة مرورية متنوعة، و33 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

كما تمكنت شرطة المرافق من إعدام 136 كلبا ضالا إلى جانب تحرير 122 مخالفة متنوعة،
>وتمكنت الحملة من ضبط 7 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة منها شروع فى القتل وسرقة بالإكراه.

تم تحرير عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.
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