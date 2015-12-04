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مصدر: ترحيل ضباط الأقصر الأربعة المتهمين بقضية طلعت شبيب لقنا بعد حبسهم

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مصدر: ترحيل ضباط الأقصر الأربعة المتهمين بقضية طلعت شبيب لقنا بعد حبسهم مصدر: ترحيل ضباط الأقصر الأربعة المتهمين بقضية طلعت شبيب لقنا بعد حبسهم
أكد مصدر قضائى بنيابة الأقصر، أن الضباط الأربعة المتهمين بقتل "طلعت شبيب" داخل ديوان قسم بندر الأقصر، تم ترحيلهم لمحافظة قنا، عقب صدور قرار النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد ثبوت واقعة التعذيب ضدهم، عقب صدور تقرير الطب الشرعى.
>كان قد أمر المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، بحبس 4 ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لثبوت تورطهم فى قضية وفاة المواطن "طلعت شبيب الرشيدى"، إثر تعرضه لضرب وتعذيب داخل قسم شرطة الأقصر، بعد أن كانت قوة من وحدة البحث الجنائى بقسم الشرطة قد ألقت القبض عليه واقتادته إلى القسم بزعم حيازته لأقراص من عقار مخدر، وهم كل من النقيب إبراهيم عمارة معاون مباحث قسم الأقصر، و3 ضباط برتبة ملازم أول، وهم محمد الأبنودى، وباهر طه، وسمير هانى من مباحث قسم الأقصر.

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http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2474688#.VmFZ13YrKM8

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