صاحب مخبز يعتدى على موظف بـ"تموين الإسكندرية" لتأخره فى إصلاح الصراف الآلى

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من الرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول يفيد اتهام "محمود. م" 25 سنة - أخصائى بقسم تكنولوجيا المعلومات بمكتب تموين المنتزه، لصاحب مخبز ونجليه بالتعدى عليه أثناء تأدية عمله.

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى، أنه أثناء تواجد الموظف بعمله فوجئ بقيام كلاً من "مشرف. ف" 45 سنة صاحب مخبز، ونجليه "أحمد" 24 سنة عامل، و"عمر" 20 سنة عامل، مقيمين دائرة قسم برج العرب، بالتعدى عليه بالسب والقذف والضرب "دون حدوث إصابات"، وإحداث تلفيات بمحتويات المكتب عبارة عن تلف أجهزة كمبيوتر و راوتر ومكاتب خشبية، بسبب التأخر فى إصلاح ماكينة بطاقات صرف الخبز الخاصة بمخبز المشكو فى حقهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة.

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