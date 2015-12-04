أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

صاحب مخبز يعتدى على موظف بـ"تموين الإسكندرية" لتأخره فى إصلاح الصراف الآلى

Google+ Print
صاحب مخبز يعتدى على موظف بـ"تموين الإسكندرية" لتأخره فى إصلاح الصراف الآلى صاحب مخبز يعتدى على موظف بـ"تموين الإسكندرية" لتأخره فى إصلاح الصراف الآلى
تلقى اللواء أحمد عبد الجليل مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من الرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول يفيد اتهام "محمود. م" 25 سنة - أخصائى بقسم تكنولوجيا المعلومات بمكتب تموين المنتزه، لصاحب مخبز ونجليه بالتعدى عليه أثناء تأدية عمله.

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى، أنه أثناء تواجد الموظف بعمله فوجئ بقيام كلاً من "مشرف. ف" 45 سنة صاحب مخبز، ونجليه "أحمد" 24 سنة عامل، و"عمر" 20 سنة عامل، مقيمين دائرة قسم برج العرب، بالتعدى عليه بالسب والقذف والضرب "دون حدوث إصابات"، وإحداث تلفيات بمحتويات المكتب عبارة عن تلف أجهزة كمبيوتر و راوتر ومكاتب خشبية، بسبب التأخر فى إصلاح ماكينة بطاقات صرف الخبز الخاصة بمخبز المشكو فى حقهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365