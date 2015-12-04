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«الداخلية» : مصرع 16 شخصا وإصابة 3 آخرين في حريق «ملهى العجوزة»

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«الداخلية» : مصرع 16 شخصا وإصابة 3 آخرين في حريق «ملهى العجوزة» «الداخلية» : مصرع 16 شخصا وإصابة 3 آخرين في حريق «ملهى العجوزة»

حريق الملهى الليلي بالعجوزة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى إنه بتاريخ صباح اليوم 4 ديسمبر الجارى تبلغ لإدارة شرطة النجدة بالجيزة بإندلاع حريق داخل ملهى ليلى كائن بشارع النيل بدائرة قسم العجوزة.. إنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، أسفر ذلك عن وفاة 16 شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف المسؤول، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أنه من خلال الفحص المبدئى للأجهزة الأمنية أشارت المعلومات الأولية إلى وجود خلافات بين العاملين بالملهى وآخرين قاموا على أثرها بإلقاء زجاجات مولوتوف صوب باب الملهى بدافع الإنتقام.

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية وتكثف أجهزة البحث الجنائى جهودها لإستكمال التحريات وضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.. وسنوافى بجهود الضبط.

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