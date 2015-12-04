السعودية تنفي ما يتداول حول مقترح بخفض الإنتاج قبل اجتماع «أوبك»

نفى مصدر سعودي، ما تم تداوله حول أن المملكة ستتقدم بمقترح من شأنه إعادة توازن السوق في 2016.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” ، أن السعودية ستقترح اتفاقا بخفض إنتاج (أوبك) بنحو مليون برميل يوميا في العام القادم، بما يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط، ويشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في منظمة (أوبك) بالحد من نمو الإنتاج، كما يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان بجهود مشتركة.

ونقلت عن مصدر نفطي سعودي قوله إن الخبر الذي نشرته “إنرجي إنتليجنس” عار تماما عن الصحة، ولا يوجد له أساس.