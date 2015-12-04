"سيدتي نت" يكشف أحداث الجزءين الثامن والتاسع من "باب الحارة" فهل يعود العكيد أبو شهاب؟

علم "سيدتي نت" من مصادر خاصة أن السيناريست السوري سليمان عبد العزيز انتهى من كتابة نص الجزء الثامن وأوشك على الانتهاء من كتابة الجزء التاسع من مسلسل " باب الحارة " وأن النص أصبح بحوزة المخرج بسام الملا المشرف العام على العمل لوضع اللمسات الأخيرة عليه وأنه لم يتم إرساله بعد لأي من الفنانين المشاركين بالعمل إطلاقاً.

خطوط درامية جديدة

وينفرد "سيدتي نت" ببعض المعلومات عن الجزء الثامن من العمل والذي سيشهد مشاركات شخصيات وخطوطاً درامية جديدة وسيكون التركيز فيه على تداعيات زواج العكيد معتز وائل شرف من سارة ( كندة حنا ). كما علم "سيدتي نت" أن الأحداث ستتركز على المشاكل والأحداث بين الحارات دون الولوج في عالم السياسة بشكل كبير كما حدث في الجزء السادس بل أن الأحداث ستنطلق وتتركز على "الحدوتة" و الحكاية الشعبية كما حدث في الجزء السابع.

صراع الزعامة

وسنشهد مزيداً من الصراع على زعامة الحارة بين أبو عصام وأبو ظافر بالإضافة إلى مشاكل النساء والزواج والطلاق وغيرها من الحكايا التي تفاعل معها الجمهور أكثر في الأجزاء الأولى .

نجوم جدد ولا عودة للعكيد

على صعيد النجوم المشاركين بالعمل فقد علم "سيدتي نت" أن أغلب نجوم العمل الأساسيين سيكونون موجودين في الجزئين الجديدين بالإضافة إلى النجوم الجدد الذين سيفرضهم تطور الحدث الدرامي في حين سيكون الفنان وائل شرف موجوداً في العمل خلافاً لما أشيع مؤخراً عن اعتذاره عنه بينما من المؤكد أن العمل لن يشهد عودة الفنان سامر المصري بشخصية العكيد أبو شهاب ولا حتى نزار أبو حجر بشخصية أبو غالب.

التصوير في 2016

أما بخصوص انطلاق التصوير فقد قالت مصادر خاصة لـ " سيدتي نت " أنه سيكون نهاية شهر يناير المقبل أو مطلع شهر فبراير في العاصمة السورية دمشق وفي نفس الأماكن التي تم فيها تصوير الجزئين السادس والسابع .

المخرج لم يحدد بعد

وبخصوص مخرج الجزءين الجديدين فإن المشرف العام على العمل بسام الملا لم يحدد هوية المخرج الذي سيشرف على الجزئين الثامن والتاسع من المسلسل رغم أن اسم المخرج عزام فوق العادة الذي أنجز الجزءين السادس والسابع من المسلسل مازال مطروحاً، إلا أن الأخطاء الواضحة التي حصلت في الجزءين السابقين ربما تقلل من حظوظه وعلى الأرجح ربما يشهد العمل عودة المخرج مؤمن الملا لإداراته .

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