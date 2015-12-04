ماهر كارا يثير التساؤلات بظهوره من دون حبيبته ويتلقى صفعة قاسية من أمير

أثبت النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا في "القبضاي" تمتعه بروح رياضية حلوة تمثلت باحتضانه صديقه عارض الأزياء السابق والنجم شاتاي أولوسوي الشهير بأمير في "فريحة" مهنئاً إياه على فوزه بجائزة أفضل ممثل تركي في الدورة الثانية والأربعين لمهرجان "الفراشة الذهبية" للدراما والموسيقى عن مسلسله الرومانسي "مد جزر"، رغم أنه ربما آمل بالفوز بها حيث كان المرشح الأقوى لها عن مسلسله "القبضاي" حسب توقعات النقاد في الصحافة التركية، وخلال حديثه الودّي مع صديقه شاتاي أولوسوي استغل الصحفيون الفرصة وسألوه بنيّة خبيثة سر حضوره الحفل بدون حبيبته الممثلة سنيم كوبال الشهيرة بنور فأجاب:"سنيم لديها عمل في مسلسلها "أمهات ووالدات" منعها عن الحضور معي".

وأكد لوسائل الإعلام التركية أن صديقه شاتاي أولوسوي استحق الفوز عن جائزة أفضل ممثل لعام 2015 .

وقد تناقلت مئات مواقع التواصل الإجتماعي الصور والخبر بمحبة،وكتبت آلاف التعليقات الإيجابية بحق كينان أميرزالي أوغلو الذي أثبت أنه أكثر تواضعاً،ويتمتع بروح رياضية عالية أكثر من بعض الفنانين الآخرين ،ملمحين إلى الممثلين أركان بيتكايا الشهير بالقبطان علي وأنجين أكيوريك الشهير بعمر اللذين غابا عن الحفل رغم ترشيحهما لجائزة أفضل ممثل تركي مع شاتاي أولوسوي وكينان أميرزالي أوغلو.

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