اعتقال 5 أطفال بولاية نيو جيرسي الأمريكية لحملهم قنبلة مزيفة داخل مدرسة

اعتقل 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً بولاية نيو جيرسي الأمريكية، لأخذهم قنبلة مزيفة إلى المدرسة، يعتقد أنهم كانوا سيقومون بتفجيرها خلال زيارتهم لمدرسة أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشارت وسائل الإعلام الليلة الماضية إلى أن الخمسة كانوا يعتزمون تفجير القنبلة المزيفة داخل مدرسة كليفتون الثانوية، التي تضم 3274 طالباً و230 معلماً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية.

وتم اكتشاف الأمر عندما عثر أحد المعلمين على خطاب به تفاصيل الاتفاق بين الطلاب الخمسة ثم أبلغ الشرطة به.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الطلاب الخمسة وهم 4 فتيات وذكر في المرحلة الإبتدائية، كان بحوزتهم عبوة ناسفة لا تحتوي سوى على الخل والقرفة، وكانوا سيفجرونها خلال زيارتهم لمدرسة كليفتون الثانوية.

وبالرغم من أن القنبلة مزيفة، فإن الشرطة لا تأخذ الأمر على محمل المزاح بالنظر إلى خطة الأطفال الخمسة، إذ تعتقد أن هدفهم هو “إحداث الضرر”، وإن كانت دوافعهم لم تتكشف حتى الآن.

وتم وقف الطلاب الخمسة عن الدراسة وبعد اعتقالهم واستجوابهم تم تركهم تحت وصاية آبائهم، ولكن لم توجه ضدهم أي تهم حتى الآن.