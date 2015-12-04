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شيكابالا وعبد ربه خارج تشكيل الإسماعيلي أمام مستقبل المرسى

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شيكابالا وعبد ربه خارج تشكيل الإسماعيلي أمام مستقبل المرسى شيكابالا وعبد ربه خارج تشكيل الإسماعيلي أمام مستقبل المرسى

استبعد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي قائد الفريق حسني عبد ربه ونجمه محمود عبد الرازق شيكابالا من التشكيل الأساسي الذي سيواجه مستقبل المرسى التونسي الجمعة وديا.

ويخوض الإسماعيلي ثالث مبارياته خلال المعسكر الحالي بعدما تعادل بهدف لمثله أمام الإفريقي وخسر بثلاثية دون رد أمام الترجي.

وسيحمي عرين الدراويش في المباراة الحارس محمد عواد وسيلعب أمامه في خط الدفاع باهر محمدي وشوقي السعيد ومحمود حمد وأحمد سمير فرج.

وسيضم خط الوسط الرباعي كريم الضو وعماد حمدي ومحمود عبد العزيز وعمر الوحش.

فيما سيقود محمد علاء لالا الهجوم إضافة لنجم الأهلي ودمنهور السابق مصطفى عفروتو.

وقد يدفع ميدو بإبراهيم حسن بدلا من عبد العزيز في خط الوسط بعد شعور الأخير بشد في عضلة الساق قد تمنعه من بدء المباراة.

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