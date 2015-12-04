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الزمالك يستطيع مواجهة الصفاقسي وديا في الإمارات بشرط

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الزمالك يستطيع مواجهة الصفاقسي وديا في الإمارات بشرط الزمالك يستطيع مواجهة الصفاقسي وديا في الإمارات بشرط

سيسافر نادي الزمالك للإمارات لإقامة معسكر إعدادي ويأمل في مواجهة الصفاقسي التونسي وديا الذي يقيم معسكره في البلد الخليجي أيضا.

وعلم FilGoal.com أن الفريق التونسي لن يقدر على مواجهة بطل إلا في حالة موافقة الشركة الراعية لمعسكره بذلك وفقا للعقد المبرم بينهما.

وترعى شركة تيلي سرف معسكري الصفاقسي والأهلي في الإمارات ولا يجوز لأي منهما إقامة مباراة ودية خلال المعسكر إلا بموافقتها.

ويرغب الزمالك في مواجهة الفريق الذي لعب أمامه في الدور الأول من الكونفدرالية هذا العام استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز بملاقاة حرس الحدود يوم 16 ديسمبر المقبل.

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