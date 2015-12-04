مصرع مفتش مباحث العاشر فى حادث انقلاب سيارته بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد"

لقى المقدم محمد محمد خضر مفتش مباحث العاشر من رمضان مصرعه نتيجة انقلاب سيارته على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد".

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب سيارة ضابط شرطة على طريق الاسماعيلية – بورسعيد نتيجة انفجار إطارها، وإصابة قائدها المقدم محمد محمد خضر مفتش مباحث العاشر من رمضان بالشرقية.

تم نقل المصاب إلى مستشفى التل الكبير، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى، تم التحفظ على المتوفى بثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.