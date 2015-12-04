ضبط 24 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية موسعة أمس، من ضبط 24 من الهاربين من أحكام قضائية.

وأصدر اللواء جمال موسى عبد البارى، مدير أمن السويس، تعليمات لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، وأسفرت الحملات عن ضبط 10 من الخارجين على القانون ومشتبه بهم، كما تم ضبط 8 عناصر مسجلة خطر و12 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء، تم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.