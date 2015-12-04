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صاحب عقار "ملهى العجوزة": 3 أشخاص يستقلون دراجتين وراء إلقاء المولوتوف

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صاحب عقار "ملهى العجوزة": 3 أشخاص يستقلون دراجتين وراء إلقاء المولوتوف صاحب عقار "ملهى العجوزة": 3 أشخاص يستقلون دراجتين وراء إلقاء المولوتوف
أكد صاحب العقار الكائن به الملهى الليلي بمنطقة العجوزة، أنه كان عائدا صباح اليوم الجمعة، من مطار القاهرة، إلى منزله المتواجد به الملهى الذى تعرض للهجوم من قبل مجهولين وألقوا زجاجات المولوتوف على الملهى، مما أسفر عن وفاة 16 شخصا وإصابة 3 آخرين.

وأشار صاحب العقار في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه فوجئ فور عودته من المطار بدراجتان بخاريتان يستقلهما 3 أشخاص قام أحدهم بالنزول من الدراجة وإلقاء زجاجات المولوتوف على الملهى وفروا هاربين في الاتجاه إلى منطقة إمبابة.

وأضاف صاحب العقار أن صاحب البار كان قد حصل على ترخيص بفتح مطعم إلا أنه قام بتحويله إلى بار وملهى ليلى بالمخالفة للتراخيص.
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