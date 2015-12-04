أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس جهاز أسيوط الجديدة: تنفيذ 7584 وحدة سكنية بالمدينة لمحدودى الدخل

Google+ Print
رئيس جهاز أسيوط الجديدة: تنفيذ 7584 وحدة سكنية بالمدينة لمحدودى الدخل رئيس جهاز أسيوط الجديدة: تنفيذ 7584 وحدة سكنية بالمدينة لمحدودى الدخل
كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة فى مقدمتها، تنفيذ 7584 وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالمدينة، وتشغيل 10 سيارات فان للنقل الداخلى.

وأكد المهندس أحمد عمران، فى بيان له اليوم، أنه تم تشغيل 10 سيارات فان للنقل الداخلى بالمدينة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل 10 سيارات أخرى.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مجلس أمناء المدينة وافق على شراء طفطف "جرار + 2 عربية"، بمتوسط عدد ركــــاب 24 راكبا للنقل الداخلى بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تمت الموافقة على تشغيل 20"ميكــــــــروباص" (14 راكبا)، للنقل الخارجى بين مدينة أسيوط الجديدة ومحافظة أسيوط، موضحاً أنه يوجد حاليا 30 مينـــــى باص للنقل الخارجى.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمدينة وتشمل تنفيذ 7584 وحدة بالإسكان الاجتماعى، بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، وأيضا تنفيذ مشروع إزدواج طريق الصعيد – البحر الاحمر، بطول 22 كيلو، وذلك تفاديا لزيادة الطرق، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه شهر يوليو 2016، بتكلفة 105 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الام، ومدينة أسيوط الجديدة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2015، بتكلفة 44 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إسناد قطعة أرض بمساحة حوالى 20 فداناً، بالمنطقة الاقليمية لإقامة جامعة خاصة، وكذا قطعة أرض بمساحة حوالى 13 فداناً بالمنطقة الإقليمية لإقامة نشاط ترفيهى، كما يجرى حالياً تنفيذ فرع تابع لسلسلة "هايبروان" بالمدينة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟