رئيس جهاز أسيوط الجديدة: تنفيذ 7584 وحدة سكنية بالمدينة لمحدودى الدخل

كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة فى مقدمتها، تنفيذ 7584 وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالمدينة، وتشغيل 10 سيارات فان للنقل الداخلى.

وأكد المهندس أحمد عمران، فى بيان له اليوم، أنه تم تشغيل 10 سيارات فان للنقل الداخلى بالمدينة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل 10 سيارات أخرى.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مجلس أمناء المدينة وافق على شراء طفطف "جرار + 2 عربية"، بمتوسط عدد ركــــاب 24 راكبا للنقل الداخلى بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تمت الموافقة على تشغيل 20"ميكــــــــروباص" (14 راكبا)، للنقل الخارجى بين مدينة أسيوط الجديدة ومحافظة أسيوط، موضحاً أنه يوجد حاليا 30 مينـــــى باص للنقل الخارجى.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمدينة وتشمل تنفيذ 7584 وحدة بالإسكان الاجتماعى، بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، وأيضا تنفيذ مشروع إزدواج طريق الصعيد – البحر الاحمر، بطول 22 كيلو، وذلك تفاديا لزيادة حوادث الطرق، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه شهر يوليو 2016، بتكلفة 105 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الام، ومدينة أسيوط الجديدة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2015، بتكلفة 44 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إسناد قطعة أرض بمساحة حوالى 20 فداناً، بالمنطقة الاقليمية لإقامة جامعة خاصة، وكذا قطعة أرض بمساحة حوالى 13 فداناً بالمنطقة الإقليمية لإقامة نشاط ترفيهى، كما يجرى حالياً تنفيذ فرع تابع لسلسلة "هايبروان" بالمدينة.

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