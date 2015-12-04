مصدر أمنى: جميع ضحايا حادث الهجوم على "ملهى العجوزة" من العاملين

وكان قد اندلع حريق هائل داخل مطعم وبار بجوار فندق شهرزاد بمنطقة العجوزة، ما أدى إلى مصرع 16 شخصا من العاملين به وإصابة 3 آخرين .
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك معلومات أولية حول إلقاء أشخاص مولوتوف داخل المطعم، مما أدى إلى اندلاع الحريق، وتجرى قوات الأمن تمشيط للمنطقة بالكامل.
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