اليوم.. العرض المسرحى "اتنين شبهنا" لطلاب اللجنة الفنية بـ"حقوق الإسكندرية"

يبدأ العرض المسرحى لطلاب اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية "اتنين شبهنا" بمسرح الكلية، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد باهى عميد الكلية، والدكتور أمين مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب.

ويشترك فى العرض المسرحى 42 طالبا من كلية الحقوق، ومن إخراج أحمد الروبى وتأليف لطفى الروبى، وشارك فى أداء المسرحية الطالب علاء حلمى، محمد سعيد، محمود تركى، أحمد عاطف، محمد الكيوى، ندى سويلم وجهاد محمد ، عبد الرحمن عاطف، حسام حسن، أحمد صدام وأحمد فوزى.