محافظ بنى سويف:توفير تمويل لمشرعات 12 أسرة بقرية الحرجة

أعلن المستشار محمد سليم محافظ بني سويف توفير تمويل لمشرعات 12 أسرة بقرية الحرجة بمركز ومدينة ناصر.

يأتي ذلك ضمن استمرارا تنفيذا البرنامج الزمني الجغرافي الذي أعدته محافظة بني سويف لزيارة القرى بهدف متابعة الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي والعمل على تحسينها وتطويرها وايجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها قرى المحافظة على مدار السنوات السابقة وفقا للإمكانيات المتاحة للمحافظة.

وكلف المحافظ قيادات المحافظة بزيارة قرية الحرجة مركز ناصر حيث يتم تنفيذ مشروعات لتطوير وتحسين خدماتها ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجا،وبحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز،ووكيل وزارة التربية والتعليم والصحة ورئيس مدينة ناصر والمسئولين التنفيذيين في القطاعات.

وشهدت زيارة القرية الإجتماع ببعض أهالي القرية بحضور مسئولي الصندوق الاجتماعي والشئون الإجتماعية حيث تم استعراض بعض المشروعات الصغيرة مع المواطنين وآليات تمويلها من الصندوق ودراسة التيسرات الممكنة في هذا الشأن،وتم الاتفاق على قيام الصندوق بتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات لـ 10مواطنين من القرية،بالإضافة إلى قيام الشئون الاجتماعية بإقامة مشروعين لأسرتين بالقرية.

كما تم الاستماع لمطالب ومشكلات عدد من أهالي القرية بخصوص بعض المرافق والخدمات،تمهيدا لايجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية ، منها مطلب أهالي القرية بانشاء مدرسة اعدادية تم تخصيص قطعة الارض لها حيث أفادت هيئة الابنية التعليمية بأن المدرسة تم ادراجها في خطة 2016/2017 ، كما تم توزيع 400 بطانية بالتنسيق مع جمعية الأورمان و300 شنطة سلع غذائية مجانا ، بالإضافة إلى توجيه سيارة كسح صرف صحي للقرية لكسح خزانات الصرف الصحي لأهالي القرية بالمجان لحين تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بهدف تقديم الدعم العاجل للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا لإعانتهم على تحمل أعباء المعيشة.

كما تفقد المحافظ مدرسة الحرجة الابتدائية والاعدادية المشتركة ، وتم توزيع 1200 شنطة على تلاميذ الفترتين تحتوي على أدوات مدرسية ، إضافة إلى تجهيز المدرستين بأجهزة كمبيوتر حديثة تدعيما لغرفة الحاسب الآلي فضلا عن مبردات مياه بالمدرستين بالإضافة إلى الاطمئنان على حسن سير العملية الدراسية.

كما تم تفقد سيارتين لبيع السلع الغذائية(منافذ متحركة ) بأسعار مخفضة إحداهما سيارة لبيع اللحوم المدعمة بسعر 22 جنيه للمواطن ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بالإضافة إلى مواجهة إرتفاع أسعار بعض السلع الأساسية ، والأخرى منفذ لبيع السلع الغذائية المخفضة.

وفي سياق متصل تم تفقد أعمال القافلة الطبية بالقرية والتي أمر بتوجيها المحافظ للقرية بالتنسيق مع مديرية الصحة ،حيث شملت القافلة 11تخصص وتم تقديم الكشف والعلاج والتحاليل بالمجان للمواطنين من أبناء القرية وتوابعها حيث استقبلت القافلة 1888حالة ,منها 4 حالات استخرجت لها قرارات علاج على نفقة الدولة , تحويل 4 حالات وإجراء 97 تحليل دم , و 33 تحليل طفيلات و 6 رسم قلب فضلا عن تنظيم 8 وندوات توعية بحضور 158 فرد للتوعية الصحية بشأن التعامل مع بعض الأمراض وتنظيم الاسرة وغيرها مع زيادة الأعداد في نهاية عمل القافلة والتي بدأت عملها أمس الأربعاء وتنتهي اليوم الخميس.

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