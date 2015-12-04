الديلى ميل: الحيوانات المنوية للأب تحدد شهية الأطفال وتطوير وظائف المخ

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الرجال مسئولون عن تطوير أدمغة أطفالهم ومستوى الشهية لديهم وهذا أمر حديث للغاية.

وأوضح الباحثون أن وزن الرجل يؤثر على الحمض النووى فى الحيوانات المنوية الخاصة به، ما يؤدى إلى الآلاف من التغييرات التى يمكن أن تنتقل إلى أولاده فى المستقبل.

وأشار الباحثون إلى أن الجينات تتغير فى الحيوانات المنوية بسبب زيادة الوزن والدهون وهذا يؤثر على الشهية ونمو الدماغ للأطفال.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الأطفال من الآباء البدناء عرضة لحدوث مشاكل فى الوزن وارتفاع خطر الإصابة بالتوحد، ويكون أكثر شيوعا فى الأطفال الذين يعانى آباؤهم من زيادة الوزن بشكل خطير.

وأكد الباحثون أن هذه الاضطرابات يمكن أن تنتقل عبر الأجيال ويُعتقد أن تؤثر على الصحة العامة، وليست الأم السبب الوحيد فى إصابة الأطفال بالاضطرابات.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الرابع من شهر ديسمبر الجارى.