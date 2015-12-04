مقاضاة مدينة نيويورك بشأن التحذير من الملح فى قوائم الطعام

أقامت الرابطة القومية الأمريكية للمطاعم دعوى قضائية على إدارة الصحة بمجلس مدينة نيويورك وطالبتها بوقف وضع رمز ملاحة الطعام الصغيرة على قوائم أنواع الوجبات المختلفة، التى تحتوى على تركيز عال من الصوديوم، وذلك فى جميع سلاسل المطاعم.

وقالت الرابطة أمس الخميس إن إدارة الصحة أثقلت دون وجه حق كاهل أصحاب المطاعم، واغتصبت صلاحيات مجلس المدينة المنتخب شعبيا من خلال إجبار المطاعم فى أكثر من 15 منطقة فى البلاد على تحذير رواد المطاعم من الملح بالوجبات المختلفة.

ويعتقد أن هذه اللوائح التى تحظى بتأييد رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دى بلازيو هى الأولى من نوعها بالولايات المتحدة.

وتقضى اللوائح بأنه يتعين أن يشار فى أى صنف غذائى تتضمنه قائمة طعام -يزيد به تركيز الصوديوم على 2300 ملليجرام، وهو ما يمثل الحد الأقصى اليومى الذى توصى به الجهات الغذائية، والذى يعادل ملء نحو ملعقتين صغيرتين من الملح- بوضع رمز الملاحة داخل مثلث صغير إلى جانب هذا الصنف.

كان مجلس مدينة نيويورك للصحة قد وافق بالإجماع على هذا الإجراء فى سبتمبر الماضى ولا يسرى إلا على المطاعم التى تتضمن سلاسلها الغذائية 15 فرعا على الأقل بالولايات المتحدة إلى جانب المطاعم الصغيرة الحاصلة على تراخيص ببعض دور السينما والمسارح واستادات كرة القدم.

وبدأ سريان هذه اللوائح يوم الثلاثاء الماضى بغية مكافحة أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقالت إدارة الصحة بنيويورك إن دراسة نشرت نتائجها عام 2010 أوضحت أن سكان المدينة يستهلكون أكثر من 3.2 جرام من الصوديوم يوميا فى المتوسط، فيما يزيد هذا الرقم بين السود ومن هم من أصل لاتينى.

وإحاطة سكان نيويورك علما بمحتوى الصوديوم بالغذاء مجرد خطوة أولية يأمل المهتمون بشئون الصحة أن تغير من سلوكهم الغذائى.

وربما تمثل هذه العلامات على قوائم الطعام تذكرة للمستهلكين ممن يترددون على سلاسل مطاعم منها شركة (تشيبوتلى مكسيكان جريل) و(سابواى) وغيرها التى يفترض أنها تقدم وجبات صحية.

وأمراض الأوعية الدموية من أهم أسباب الوفاة فى مدينة نيويورك فيما تأكدت العلاقة الوثيقة بين كمية الصوديوم وارتفاع ضغط الدم، وهو من عوامل الخطر المحتملة للإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.