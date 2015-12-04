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«الزراعة»: توريد 366 ألف طن من الأسمدة لتلبية احتياجات الموسم الشتوى

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«الزراعة»: توريد 366 ألف طن من الأسمدة لتلبية احتياجات الموسم الشتوى «الزراعة»: توريد 366 ألف طن من الأسمدة لتلبية احتياجات الموسم الشتوى

وزارة الزراعة

كشف تقرير رسمي أصدره قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح الوزارة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة وصل إلى 366 ألفا و15 طنا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة والتي تضم مصانع “أبوقير والدلتا للأسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة”.

وذكر التقرير، الذى صدر اليوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأسط، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعدت خطة تنفيذية عاجلة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية، وتشكيل لجان مرور للتأكد من تنفيذ التعليمات اليومية لضمان انتظام وصول الغاز للجمعيات الزراعية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع يصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير، أحد المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي.

وأشار إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى 314 ألفا و668 طنا، ليصل إجمالي الأسمدة المتوفرة لدى التعاونيات الزراعية إلى 680 ألفا و683 طن أسمدة أزوتية، تغطي 38.1%، بينما يصل إجمالي احتياجات الموسم الشتوي من الأسمدة إلى حوالى مليون طن متري.

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