مقتل 25 طفلا فلسطينيا في شهرين

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء التوتر مع إسرائيل قبل نحو شهرين، إلى 112، بينهم 25 طفلا و5 سيدات، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة تل أرميدة بمدينة الخليل، بزعم محاولتهما طعن جندي إسرائيلي.

وقال مراسل “سكاي نيوز عربية” إن القتيلين يبلغان من العمر 16 و19 عاما.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن “مهاجمين طعنا جنديا في الخليل”، موضحا أنه “في مواجهة التهديد أطلق الجنود النار وقتلوا المهاجمين”.

وبعد الحادث، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي إلى 112، بينهم 25 طفلا و5 سيدات.

وقالت الوزارة في بيان إن حصيلة المصابين منذ بدء تصاعد التوتر تجاوزت 13 ألفا، من بينهم أكثر من 4800 فلسطيني أصيبوا بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابات أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والكسور نتيجة الضرب المبرح، والحروق.