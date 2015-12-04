أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الفيفا يحدد مواعيد مباريات مونديال روسيا 2018

Google+ Print
الفيفا يحدد مواعيد مباريات مونديال روسيا 2018 الفيفا يحدد مواعيد مباريات مونديال روسيا 2018

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد مباريات كأس العالم 2018 وكأس القارات 2017 بعد اجتماع لجنته التنفيذية الخميس.

وستنطلق البطولة التي ستقام لأول مرة في شرق أوروبا يوم 14 يونيو بمباراة الافتتاح في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

وسيكون النهائي في نفس الموعد يوم 15 يوليو 2018.

وستقام المباريات الساعة الثانية ظهرا والخامسة والثامنة مساء في الأيام التي ستلعب بها ثلاثة لقاءات من البطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخبا.

وانطلقت تصفيات البطولة في كل قارات العالم عدا أوروبا ونجح منتخب في تخطي المرحلة الثانية من الإقصائيات في قارة إفريقيا.

وينتظر الفراعنة يونيو المقبل للتعرف على منافسيهم الثلاثة في المرحلة الأخيرة من التصفيات التي سيتأهل فيها بطل كل مجموعة إلى النسخة رقم 21 من المونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان