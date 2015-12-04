الفيفا يحدد مواعيد مباريات مونديال روسيا 2018

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد مباريات كأس العالم 2018 وكأس القارات 2017 بعد اجتماع لجنته التنفيذية الخميس.

وستنطلق البطولة التي ستقام لأول مرة في شرق أوروبا يوم 14 يونيو بمباراة الافتتاح في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

وسيكون النهائي في نفس الموعد يوم 15 يوليو 2018.

وستقام المباريات الساعة الثانية ظهرا والخامسة والثامنة مساء في الأيام التي ستلعب بها ثلاثة لقاءات من البطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخبا.

وانطلقت تصفيات البطولة في كل قارات العالم عدا أوروبا ونجح منتخب مصر في تخطي المرحلة الثانية من الإقصائيات في قارة إفريقيا.

وينتظر الفراعنة يونيو المقبل للتعرف على منافسيهم الثلاثة في المرحلة الأخيرة من التصفيات التي سيتأهل فيها بطل كل مجموعة إلى النسخة رقم 21 من المونديال.