صحة كفر الشيخ ترفض إغلاق وحدة صحية بعد ظهور ثعابين كوبرا..وتؤكد: غير مؤذية

عبر عدد كبير من أهالى قرية البراشة، التابعة لقرية الخليج الغربى بمركز مطوبس كفر الشيخ، عن خوفهم من ثعابين الكوبرا التى شاهدوها بالوحدة الصحية بالقرية، وتعددت الشكاوى لرئيس مركز ومدينة مطوبس ووكيل وزارة الصحة، إلا أن تقرير اللجنة المشكلة أوصى بعدم إغلاق الوحدة الصحية بحجة أن ثعبان الكوبرا لا يؤذى الإنسان، ويبحث عن الفئران، ولكن الأهالى لم يقتنعوا بذلك، خوفا من إصابة الثعابين.

وقال المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه بناءً على شكوى أحد الأهالى من وجود اثنين من ثعبان الكوبرا داخل الوحدة الصحية بالبراشة، التابعة للوحدة المحلية لبرنبال، تم اكتشاف اثنين من ثعبان الكوبرا وأبلغت الوحدة البيطرية بمطوبس للتعامل بطريقة علمية للتخلص منها بحقن البيض بمادة سامة "استركين" شديد السمية، إلى جانب إغلاق الوحدة ووضع حراسة عليها حفاظا على الأهالى.

وحصل اليوم السابع على نسخة من محضر إثبات الحالة الذى حرر أمس، الخميس، عن وجود ثعابين الكوبرا بالوحدة الصحية بالبراشة التابعة للخليج الغربى بمركز مطوبس.

أكد محضر إثبات الحالة أنه بناءً على تكليف المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، تم تشكيل اللجنة من الدكتور عماد محمد فليفل مدير الإدارة البيطرية بمطوبس والدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل رئيس الصحة العامة بإدارة مطوبس البيطرية بحضور الدكتور أحمد الندى مدير الإدارة الصحية بمطوبس وانتقلت اللجنة للوحدة الصحية بالبراشة، وتم وضع طعوم سامة عبارة عن بيض محقون بمادة الإستركنين السامة فى أماكن الجحور المحتمل تواجد ثعابين بها للتخلص منها.

وأشار المحضر إلى رش الحشائش المحيطة بالوحدة الصحية بمبيدات ووضع سم فئران فى محيطها للتخلص من الثعابين، بالإضافة إلى إقامة أرضية خرسانية فى محيط الوحدة الصحية داخل السور لسد جميع الجحور بشكل نهائى، وبذلك يعتبر المكان أمناً بشكل نهائى والتخلص من الحشائش المحيطة بسور الوحدة من الخارج.

وأشار التقرير إلى أنه نظراً لأن الثعابين لا تهاجم الإنسان، وأنها تسعى فقط للبحث عن الفريسة من الفئران، بل إنها تخشى الإنسان ولا تهاجمه إلا فى حالة مهاجمة الإنسان لها، وعليه نرى أنه لا داعى لغلق الوحدة الصحية فى فترة العمل الرسمية، خصوصاً أن نشاط الثعابين يكون ليلاً أكثر من النهار.

أكد محمد سعد "عامل" أن هناك مخاوف من أهالى القرية من دخول الوحدة الصحية نظراً لعدم التأكد من خلوها من ثعبان الكوبرا، خاصة أن هناك حشائش بالمناطق الفراغ داخل سور الوحدة الصحية بالإضافة لعدم التأكد من مكان ثعبانى الكوبرا .

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: إجراءات وقائية للتخلص من ثعابين الكوبرا

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