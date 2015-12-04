أمن الجيزة: شابان من إمبابة نفذا الهجوم على ملهى العجوزة بعد منعهما من الدخول

أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الجيزة، أن الأجهزة الأمنية بالمديرية نجحت فى تحديد هوية المتهمين منفذى حادث الهجوم على مطعم الصياد بالعجوزة، وإشعال النيران فيه عن طريق إلقاء زجاجات الملوتوف، والذى أسفر حتى الأن عن مصرع 16 شخصا، بالإضافة إلى عدد من المصابين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من مكان الحادث، إلى أن المتهمين شخصان من منطقة إمبابة، واللذان حضرا للسهر فى الملهى الليلى، إلا أن مسئولى الملهى رفضوا دخولهم للسهر بالملهى، وهو ما تسبب فى مشاجرة بين الطرفين الأمر الذى جعل المتهمان ينصرفان ويتوجهان لأحد الأماكن الأخرى للسهر به.

وأضاف أنه عقب انتهاء المتهمين من سهرتهم قرروا الإنتقام من مسئولى الملهى الليلى اللذين رفضوا دخولهم، واستعانوا بدراجة بخارية وألقوا زجاجات المولتوف على الملهى وفروا هاربين، مؤكدا أن رجال المباحث يكثفون من تحرياتهم لتحديد أمكان المتهمين وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

بالفيديو والصور.. مصرع 12 وإصابة 5 فى هجوم بالمولوتوف على ملهى ليلى بالعجوزة

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