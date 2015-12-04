انتهاء فعاليات دورة "التثقيف والتوعية" لتدريب الفتيات بشمال سيناء

انتهت إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة شمال سيناء، من فعالية دورة "التثقيف والتوعية" والتى نظمت بالتعاون مع جمعية حقوق المرأة السيناوية، ودربت عددًا من الفتيات على ثقافة العمل الحر، والمشاركة المجتمعية، وإدارة الحوار، وذلك فى مقر جمعية حقوق المرأة السيناوية بالمساعيد.

وقال أيمن علوى المدرب المسئول، إن تدريب الفتيات استمر 3 أيام، وتم خلاله التأكيد على أهمية إعداد الشباب وكل فرد بالمجتمع على المشاركة المجتمعية بالمحافظة فى كافة النواحى، كالتعليم والأعمال التطوعية، وأهمية التواصل والحوار مع الأسر فى تلك المناطق، للتعرف على حاجاتهم مع ضرورة دعم ثقافة العمل الحر.